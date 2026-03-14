Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 14 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que el sábado 14 de marzo la temperatura rondará entre 63 y 78 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: áreas de niebla y luego mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 11%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 13 mph. La dirección será Noreste.
El pronóstico detallado para hoy indica: áreas de niebla y luego mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Jacksonville
- Velocidad y dirección del viento: 2 a 13 mph, Noreste
- Probabilidad de precipitación: 11%
- Pronóstico: áreas de niebla y luego mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Jacksonville, Florida
El sábado 14 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 13 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: áreas de niebla y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 33%.
El domingo 15 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 68%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 68%.
El lunes 16 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 18 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 89%.
- A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 14 a 18 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 83%.
El martes 17 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
- A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El miércoles 18 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.
El jueves 19 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.
El viernes 20 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
LA NACION
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