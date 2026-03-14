Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de marzo

El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que el sábado 14 de marzo la temperatura rondará entre 63 y 78 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: áreas de niebla y luego mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 11%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 13 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: áreas de niebla y luego mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Jacksonville



Velocidad y dirección del viento : 2 a 13 mph, Noreste

: 2 a 13 mph, Noreste Probabilidad de precipitación : 11%

: 11% Pronóstico: áreas de niebla y luego mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Jacksonville, Florida

El sábado 14 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 13 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: áreas de niebla y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 11%.

: 11%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 33%.

El domingo 15 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 68%.

: 68%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 68%.

El lunes 16 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 18 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 89%.

: 89%. A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 14 a 18 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 83%.

El martes 17 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 5%.

: 5%. A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El miércoles 18 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El jueves 19 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 5%.

: 5%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El viernes 20 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.