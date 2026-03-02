Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 2 de marzo

El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que el lunes 2 de marzo la temperatura rondará entre 59 y 74 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: niebla generalizada y luego mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 16 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: niebla generalizada y luego mayormente soleado.

El pronóstico para los próximos días en Jacksonville, Florida

El lunes 2 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 16 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: niebla generalizada y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El martes 3 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego escasa probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: escasa probabilidad de chubascos de lluvia y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 15%.

El miércoles 4 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego escasa probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 22%.

: 22%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: escasa probabilidad de chubascos de lluvia y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 22%.

El jueves 5 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 27%.

: 27%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 27%.

El viernes 6 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego escasa probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: escasa probabilidad de chubascos de lluvia y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 20%.

El sábado 7 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego escasa probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 24%.

: 24%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: escasa probabilidad de chubascos de lluvia y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 24%.

El domingo 8 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 30%.

: 30%. A la noche, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 30%.