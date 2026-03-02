Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 2 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 2 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que el lunes 2 de marzo la temperatura rondará entre 59 y 74 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: niebla generalizada y luego mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 1%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 16 mph. La dirección será Noreste.
El pronóstico detallado para hoy indica: niebla generalizada y luego mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Jacksonville
- Velocidad y dirección del viento: 2 a 16 mph, Noreste
- Probabilidad de precipitación: 1%
- Pronóstico: niebla generalizada y luego mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Jacksonville, Florida
El lunes 2 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 16 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: niebla generalizada y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El martes 3 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego escasa probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: escasa probabilidad de chubascos de lluvia y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 15%.
El miércoles 4 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego escasa probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 22%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: escasa probabilidad de chubascos de lluvia y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 22%.
El jueves 5 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 27%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 27%.
El viernes 6 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego escasa probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 20%.
- A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: escasa probabilidad de chubascos de lluvia y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 20%.
El sábado 7 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego escasa probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 24%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: escasa probabilidad de chubascos de lluvia y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 24%.
El domingo 8 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 30%.
- A la noche, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 30%.
