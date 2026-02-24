Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 24 de febrero
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 24 de febrero; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que hoy 24 de febrero la temperatura rondará entre 37 y 58 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: helada dispersa luego soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 8 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: helada dispersa luego soleado.
El tiempo en la noche en Jacksonville
- Velocidad y dirección del viento: 8 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: helada dispersa luego soleado
El pronóstico para los próximos días en Jacksonville, Florida
Hoy 24 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: helada dispersa luego soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El miércoles 25 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El jueves 26 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado luego ligera probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 17%.
El viernes 27 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 67%.
- A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 67%.
El sábado 28 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 50%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 50%.
El domingo 1 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente soleado luego ligera probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 24%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos de lluvia luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 24%.
El lunes 2 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente soleado luego ligera probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 22%.
- A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente soleado luego ligera probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 22%.
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
- 1
Eclipse total de luna, equinoccio de primavera y los fenómenos astronómicos de marzo 2026
- 2
La revancha es oficial: cuándo y dónde será la pelea de Floyd Mayweather vs. Manny Pacquiao en EE.UU.
- 3
Elecciones en Texas: qué dicen las encuestas sobre Greg Abbott tras una semana de votación anticipada por las primarias
- 4
Noticias de Texas: Gina Hinojosa celebra rumbo a las elecciones y cambia la hora el domingo 8 de marzo