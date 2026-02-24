Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 24 de febrero

El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que hoy 24 de febrero la temperatura rondará entre 37 y 58 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: helada dispersa luego soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 8 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: helada dispersa luego soleado.

El tiempo en la noche en Jacksonville



Velocidad y dirección del viento : 8 mph, Oeste

: 8 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: helada dispersa luego soleado

El pronóstico para los próximos días en Jacksonville, Florida

Hoy 24 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: helada dispersa luego soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El miércoles 25 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El jueves 26 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado luego ligera probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 17%.

El viernes 27 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 67%.

: 67%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 67%.

El sábado 28 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 50%.

: 50%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 50%.

El domingo 1 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente soleado luego ligera probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 24%.

: 24%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos de lluvia luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 24%.

El lunes 2 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente soleado luego ligera probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 22%.

: 22%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente soleado luego ligera probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 22%.