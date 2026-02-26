Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 26 de febrero

El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que el jueves 26 de febrero la temperatura rondará entre 58 y 76 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 2%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 15 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Jacksonville



Velocidad y dirección del viento : 7 a 15 mph, Suroeste

: 7 a 15 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 2%

: 2% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Jacksonville, Florida

El jueves 26 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado luego leve probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 16%.

El viernes 27 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 60%.

: 60%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 67%.

El sábado 28 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 60%.

: 60%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 23%.

El domingo 1 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 5%.

: 5%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El lunes 2 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 11%.

El martes 3 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado luego leve probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 19%.

: 19%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos de lluvia luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 19%.

El miércoles 4 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado luego leve probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 22%.

: 22%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado luego leve probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 22%.