Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 3 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 3 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que el martes 3 de marzo la temperatura rondará entre 58 y 76 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: niebla generalizada luego mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 2%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 12 mph. La dirección será Noreste.
El pronóstico detallado para hoy indica: niebla generalizada luego mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Jacksonville
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 12 mph, Noreste
- Probabilidad de precipitación: 2%
- Pronóstico: niebla generalizada luego mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Jacksonville, Florida
El martes 3 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: niebla generalizada luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El miércoles 4 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: niebla parcheada luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
- A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado luego niebla parcheada. Probabilidad de precipitación: 8%.
El jueves 5 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: niebla parcheada luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.
El viernes 6 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.
El sábado 7 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.
El domingo 8 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
- A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 14%.
