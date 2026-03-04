Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de marzo

El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que el miércoles 4 de marzo la temperatura rondará entre 60 y 78 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: niebla generalizada luego mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 2%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 12 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: niebla generalizada luego mayormente soleado.

El pronóstico para los próximos días en Jacksonville, Florida

El miércoles 4 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: niebla generalizada luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.

A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado luego niebla dispersa. Probabilidad de precipitación: 2%.

El jueves 5 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: niebla dispersa luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.

A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El viernes 6 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego ligera probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 21%.

A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 21%.

El sábado 7 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.

A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El domingo 8 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.

A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El lunes 9 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado luego ligera probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 15%.

A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.

El martes 10 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.

A la noche, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.