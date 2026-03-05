Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 5 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que el jueves 5 de marzo la temperatura rondará entre 62 y 82 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: áreas de niebla y luego mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 7%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 12 mph. La dirección será Sureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: áreas de niebla y luego mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Jacksonville
- Velocidad y dirección del viento: 2 a 12 mph, Sureste
- Probabilidad de precipitación: 7%
- Pronóstico: áreas de niebla y luego mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Jacksonville, Florida
El jueves 5 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: áreas de niebla y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
- A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego niebla irregular. Probabilidad de precipitación: 5%.
El viernes 6 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: niebla irregular y luego ligera posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 13%.
- A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: ligera posibilidad de chubascos de lluvia y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.
El sábado 7 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego ligera posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 16%.
- A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: ligera posibilidad de chubascos de lluvia y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 16%.
El domingo 8 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego ligera posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 17%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: ligera posibilidad de chubascos de lluvia y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 17%.
El lunes 9 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.
El martes 10 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
- A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 7%.
El miércoles 11 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego ligera posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 18%.
- A la noche, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego ligera posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 18%.
