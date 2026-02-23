Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 23 de febrero al 1 de marzo

El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que hoy 23 de febrero la temperatura rondará entre 31 y 52 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: sunny.

La probabilidad de precipitación de 0%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 15 a 18 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: sunny.

El tiempo en la noche en Jacksonville



Velocidad y dirección del viento : 15 a 18 mph, Noroeste

: 15 a 18 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: sunny

El pronóstico para los próximos días en Jacksonville, Florida

Hoy 23 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 18 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: sunny. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 18 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: clear. Probabilidad de precipitación: 0%.

El martes 24 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: sunny. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: partly cloudy. Probabilidad de precipitación: 0%.

El miércoles 25 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: partly sunny. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: partly cloudy. Probabilidad de precipitación: 0%.

El jueves 26 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mostly sunny. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mostly cloudy then slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 22%.

El viernes 27 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chance showers and thunderstorms. Probabilidad de precipitación : 46%.

: 46%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 46%.

El sábado 28 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chance rain showers. Probabilidad de precipitación : 43%.

: 43%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 43%.

El domingo 1 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: partly sunny then chance rain showers. Probabilidad de precipitación : 27%.

: 27%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: partly sunny then chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 27%.