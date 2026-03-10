LA NACION

Clima en Jersey City, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 10 de marzo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 10 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días

El pronóstico del tiempo para Jersey City, New Jersey, indica que el martes 10 de marzo la temperatura rondará entre 49 y 75 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: áreas de niebla y luego mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 3%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: áreas de niebla y luego mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Jersey City

  • Velocidad y dirección del viento: 0 a 5 mph, Suroeste
  • Probabilidad de precipitación: 3%
  • Pronóstico: áreas de niebla y luego mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Jersey City, New Jersey

El martes 10 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: áreas de niebla y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado y luego niebla dispersa. Probabilidad de precipitación: 10%.

El miércoles 11 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: niebla dispersa y luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 19%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 53%.

El jueves 12 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: lluvia débil probable. Probabilidad de precipitación: 62%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 28 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 52%.

El viernes 13 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvia débil. Probabilidad de precipitación: 20%.

El sábado 14 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El domingo 15 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego leve probabilidad de lluvia débil. Probabilidad de precipitación: 16%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: lluvia débil probable. Probabilidad de precipitación: 61%.

El lunes 16 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: lluvia débil probable. Probabilidad de precipitación: 61%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: lluvia débil probable. Probabilidad de precipitación: 61%.
