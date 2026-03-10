Clima en Jersey City, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 10 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 10 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Jersey City, New Jersey, indica que el martes 10 de marzo la temperatura rondará entre 49 y 75 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: áreas de niebla y luego mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 3%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: áreas de niebla y luego mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Jersey City
- Velocidad y dirección del viento: 0 a 5 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 3%
- Pronóstico: áreas de niebla y luego mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Jersey City, New Jersey
El martes 10 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: áreas de niebla y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado y luego niebla dispersa. Probabilidad de precipitación: 10%.
El miércoles 11 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: niebla dispersa y luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 19%.
- A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 53%.
El jueves 12 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: lluvia débil probable. Probabilidad de precipitación: 62%.
- A la noche, se espera una temperatura de 28 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 52%.
El viernes 13 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
- A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvia débil. Probabilidad de precipitación: 20%.
El sábado 14 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
- A la noche, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.
El domingo 15 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego leve probabilidad de lluvia débil. Probabilidad de precipitación: 16%.
- A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: lluvia débil probable. Probabilidad de precipitación: 61%.
El lunes 16 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: lluvia débil probable. Probabilidad de precipitación: 61%.
- A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: lluvia débil probable. Probabilidad de precipitación: 61%.
