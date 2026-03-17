LA NACION

Clima en Jersey City, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de marzo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 17 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Jersey City, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de marzo
Clima en Jersey City, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de marzo WikiMedia Commons / Kidfly182

El pronóstico del tiempo para Jersey City, New Jersey, indica que el martes 17 de marzo la temperatura rondará entre 24 y 42 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado, luego chaparrones de nieve dispersos.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 20 a 25 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado, luego chaparrones de nieve dispersos.

El tiempo en la noche en Jersey City

  • Velocidad y dirección del viento: 20 a 25 mph, Oeste
  • Probabilidad de precipitación: 1%
  • Pronóstico: mayormente soleado, luego chaparrones de nieve dispersos

El pronóstico para los próximos días en Jersey City, New Jersey

El martes 17 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 20 a 25 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego chaparrones de nieve dispersos. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 24 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones de nieve dispersos, luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El miércoles 18 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 28 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El jueves 19 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.

El viernes 20 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 37%.

El sábado 21 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 37%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 31%.

El domingo 22 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 27%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvia ligera, luego probabilidad leve de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 23%.

El lunes 23 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvia y nieve, luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 23%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvia y nieve, luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 23%.
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
  1. Mamdani rediseña la Calle 14 de Manhattan para 28.000 pasajeros: hay una reunión pública el 25 de marzo
    1

    Mamdani rediseña la Calle 14 de Manhattan para 28.000 pasajeros: hay una reunión pública el 25 de marzo

  2. Adiós a los Bears de Chicago: el nuevo y ambicioso plan al salir de Illinois
    2

    Adiós a los Bears de Chicago: el nuevo y ambicioso plan al salir de Illinois

  3. Mamdani y NYC cierran histórico refugio que atendía migrantes
    3

    El adiós definitivo de un ícono: Mamdani y NYC cierran histórico refugio que atendía migrantes

  4. Es guatemalteco, fue arrestado por el ICE y ahora es residente permanente
    4

    Le ganó al ICE: es guatemalteco, estuvo siete meses en un centro de detención y ahora tiene green card