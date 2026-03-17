Clima en Jersey City, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de marzo

El pronóstico del tiempo para Jersey City, New Jersey, indica que el martes 17 de marzo la temperatura rondará entre 24 y 42 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado, luego chaparrones de nieve dispersos.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 20 a 25 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado, luego chaparrones de nieve dispersos.

El tiempo en la noche en Jersey City



Velocidad y dirección del viento : 20 a 25 mph, Oeste

: 20 a 25 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 1%

: 1% Pronóstico: mayormente soleado, luego chaparrones de nieve dispersos

El pronóstico para los próximos días en Jersey City, New Jersey

El martes 17 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 20 a 25 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego chaparrones de nieve dispersos. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 24 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones de nieve dispersos, luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El miércoles 18 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 28 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El jueves 19 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.

El viernes 20 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 14%.

: 14%. A la noche, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 37%.

El sábado 21 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 37%.

: 37%. A la noche, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 31%.

El domingo 22 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 27%.

: 27%. A la noche, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvia ligera, luego probabilidad leve de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 23%.

El lunes 23 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvia y nieve, luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 23%.

: 23%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvia y nieve, luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 23%.