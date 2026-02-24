LA NACION

Clima en Jersey City, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 24 de febrero

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 24 de febrero; además, cuál es el panorama para los próximos días

El pronóstico del tiempo para Jersey City, New Jersey, indica que hoy 24 de febrero la temperatura rondará entre 19 y 31 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente nublado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 15 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente nublado.

El tiempo en la noche en Jersey City

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 15 mph, Oeste
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: mayormente nublado

El pronóstico para los próximos días en Jersey City, New Jersey

Hoy 24 de febrero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 19 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado luego probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 45%.

El miércoles 25 de febrero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 45%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El jueves 26 de febrero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: ligera probabilidad de nieve ligera luego probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 59%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia luego probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 69%.

El viernes 27 de febrero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 46%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 0 mph con dirección None. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El sábado 28 de febrero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 0 mph con dirección None. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El domingo 1 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 24 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado luego ligera probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 17%.

El lunes 2 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 37%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 37%.
