Clima en Jersey City, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 24 de febrero

El pronóstico del tiempo para Jersey City, New Jersey, indica que hoy 24 de febrero la temperatura rondará entre 19 y 31 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente nublado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 15 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente nublado.

El pronóstico para los próximos días en Jersey City, New Jersey

Hoy 24 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 19 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado luego probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 45%.

El miércoles 25 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación : 45%.

: 45%. A la noche, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El jueves 26 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: ligera probabilidad de nieve ligera luego probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación : 59%.

: 59%. A la noche, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia luego probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 69%.

El viernes 27 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación : 46%.

: 46%. A la noche, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 0 mph con dirección None. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El sábado 28 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 0 mph con dirección None. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El domingo 1 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 24 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado luego ligera probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 17%.

El lunes 2 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación : 37%.

: 37%. A la noche, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 37%.