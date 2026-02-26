Clima en Jersey City, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 26 de febrero

El pronóstico del tiempo para Jersey City, New Jersey, indica que el jueves 26 de febrero la temperatura rondará entre 21 y 40 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente nublado luego probabilidad de nieve ligera.

La probabilidad de precipitación de 40%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente nublado luego probabilidad de nieve ligera.

El tiempo en la noche en Jersey City



Velocidad y dirección del viento : 0 a 5 mph, Oeste

: 0 a 5 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 40%

: 40% Pronóstico: mayormente nublado luego probabilidad de nieve ligera

El pronóstico para los próximos días en Jersey City, New Jersey

El jueves 26 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente nublado luego probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación : 40%.

: 40%. A la noche, se espera una temperatura de 21 grados Fahrenheit, con un viento de 0 mph con dirección None. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.

El viernes 27 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 28 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El sábado 28 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El domingo 1 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 20 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.

El lunes 2 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación : 45%.

: 45%. A la noche, se espera una temperatura de 16 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 45%.

El martes 3 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación : 40%.

: 40%. A la noche, se espera una temperatura de 28 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probable lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 56%.

El miércoles 4 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probable lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 56%.

: 56%. A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probable lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 56%.