Clima en Jersey City, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 3 de marzo

El pronóstico del tiempo para Jersey City, New Jersey, indica que el martes 3 de marzo la temperatura rondará entre 40 y 42 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: lluvia ligera.

La probabilidad de precipitación de 80%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: lluvia ligera.

El tiempo en la noche en Jersey City



Velocidad y dirección del viento : 5 mph, Este

: 5 mph, Este Probabilidad de precipitación : 80%

: 80% Pronóstico: lluvia ligera

El pronóstico para los próximos días en Jersey City, New Jersey

El martes 3 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 80%.

: 80%. A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 94%.

El miércoles 4 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: lluvia ligera probable. Probabilidad de precipitación : 69%.

: 69%. A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 0 mph con dirección None. El pronóstico indica: lluvia ligera probable. Probabilidad de precipitación: 59%.

El jueves 5 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: lluvia ligera probable. Probabilidad de precipitación : 59%.

: 59%. A la noche, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: lluvia ligera probable. Probabilidad de precipitación: 68%.

El viernes 6 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: lluvia ligera probable. Probabilidad de precipitación : 68%.

: 68%. A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente nublado luego ligera probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 15%.

El sábado 7 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: ligera probabilidad de lluvia ligera luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 46%.

El domingo 8 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 46%.

: 46%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 39%.

El lunes 9 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 38%.

: 38%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 38%.