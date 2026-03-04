Clima en Jersey City, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de marzo

El pronóstico del tiempo para Jersey City, New Jersey, indica que el miércoles 4 de marzo la temperatura rondará entre 38 y 55 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chance light rain.

La probabilidad de precipitación de 26%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Norte.

El pronóstico detallado para hoy indica: chance light rain.

El tiempo en la noche en Jersey City



Velocidad y dirección del viento : 0 a 5 mph, Norte

: 0 a 5 mph, Norte Probabilidad de precipitación : 26%

: 26% Pronóstico: chance light rain

El pronóstico para los próximos días en Jersey City, New Jersey

El miércoles 4 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: chance light rain. Probabilidad de precipitación : 26%.

: 26%. A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 0 mph con dirección None. El pronóstico indica: light rain likely. Probabilidad de precipitación: 69%.

El jueves 5 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: light rain likely then rain showers likely. Probabilidad de precipitación : 69%.

: 69%. A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: showers and thunderstorms. Probabilidad de precipitación: 81%.

El viernes 6 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: rain showers. Probabilidad de precipitación : 81%.

: 81%. A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mostly cloudy then slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 19%.

El sábado 7 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: slight chance rain showers then mostly cloudy. Probabilidad de precipitación : 19%.

: 19%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: showers and thunderstorms likely. Probabilidad de precipitación: 61%.

El domingo 8 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chance rain showers. Probabilidad de precipitación : 46%.

: 46%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 29%.

El lunes 9 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chance rain showers. Probabilidad de precipitación : 29%.

: 29%. A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 23%.

El martes 10 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: slight chance rain showers then mostly sunny. Probabilidad de precipitación : 23%.

: 23%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: slight chance rain showers then mostly sunny. Probabilidad de precipitación: 23%.