Clima en Jersey City, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 7 de marzo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 7 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días

Clima en Jersey City, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 7 de marzo
El pronóstico del tiempo para Jersey City, New Jersey, indica que el sábado 7 de marzo las temperaturas rondarán los 53 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: áreas de niebla y luego nublado.

La probabilidad de precipitación de 23%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: áreas de niebla y luego nublado.

El tiempo en la noche en Jersey City

  • Velocidad y dirección del viento: 0 a 5 mph, Sur
  • Probabilidad de precipitación: 23%
  • Pronóstico: áreas de niebla y luego nublado

El pronóstico para los próximos días en Jersey City, New Jersey

El sábado 7 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: áreas de niebla y luego nublado. Probabilidad de precipitación: 23%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 45%.

El domingo 8 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 45%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 26%.

El lunes 9 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El martes 10 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 29%.

El miércoles 11 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 39%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 56%.

El jueves 12 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 49%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 26%.

El viernes 13 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 20%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 20%.
