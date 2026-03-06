Clima en Joliet, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 7 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
El pronóstico del tiempo para Joliet, Illinois, indica que el sábado 7 de marzo la temperatura rondará entre 61 y 62 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego mayormente nublado.
La probabilidad de precipitación de 40%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 20 mph. La dirección será Oestesuroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego mayormente nublado.
El tiempo en la noche en Joliet
- Velocidad y dirección del viento: 10 a 20 mph, Oestesuroeste
- Probabilidad de precipitación: 40%
- Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego mayormente nublado
El pronóstico para el fin de semana en Joliet, Illinois
El sábado 7 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 20 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 40%.
- A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas y luego chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 94%.
El domingo 8 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 20 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
