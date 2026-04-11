Clima en Joliet, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de abril
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 11 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Joliet, Illinois, indica que el sábado 11 de abril la temperatura rondará entre 52 y 58 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: niebla dispersa seguida de mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 14%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Estesureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: niebla dispersa seguida de mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Joliet
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Estesureste
- Probabilidad de precipitación: 14%
- Pronóstico: niebla dispersa seguida de mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Joliet, Illinois
El sábado 11 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: niebla dispersa seguida de mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
- A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 20%.
El domingo 12 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 25 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado seguido de probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 30%.
- A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 72%.
El lunes 13 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 67%.
- A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas seguida de probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 38%.
El martes 14 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 50%.
- A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas seguida de probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 68%.
El miércoles 15 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 52%.
- A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 52%.
El jueves 16 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 44%.
- A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 36%.
El viernes 17 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 44%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 44%.
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