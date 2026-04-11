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Clima en Joliet, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de abril

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 11 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Joliet, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de abril
Clima en Joliet, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de abril Garmin

El pronóstico del tiempo para Joliet, Illinois, indica que el sábado 11 de abril la temperatura rondará entre 52 y 58 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: niebla dispersa seguida de mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 14%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Estesureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: niebla dispersa seguida de mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Joliet

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Estesureste
  • Probabilidad de precipitación: 14%
  • Pronóstico: niebla dispersa seguida de mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Joliet, Illinois

El sábado 11 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: niebla dispersa seguida de mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 20%.

El domingo 12 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 25 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado seguido de probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 30%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 72%.

El lunes 13 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 67%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas seguida de probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 38%.

El martes 14 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 50%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas seguida de probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 68%.

El miércoles 15 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 52%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 52%.

El jueves 16 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 44%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 36%.

El viernes 17 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 44%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 44%.
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