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Clima en Joliet, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de abril

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 9 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Joliet, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de abril
Clima en Joliet, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de abril expedia

El pronóstico del tiempo para Joliet, Illinois, indica que el jueves 9 de abril la temperatura rondará entre 45 y 66 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos.

La probabilidad de precipitación de 42%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 mph. La dirección será Oestesuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos.

El tiempo en la noche en Joliet

  • Velocidad y dirección del viento: 10 mph, Oestesuroeste
  • Probabilidad de precipitación: 42%
  • Pronóstico: probabilidad de chubascos

El pronóstico para los próximos días en Joliet, Illinois

El jueves 9 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 42%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 88%.

El viernes 10 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: chubascos. Probabilidad de precipitación: 88%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El sábado 11 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 21%.

El domingo 12 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 20 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 25%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 55%.

El lunes 13 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 55%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 64%.

El martes 14 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 70%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 70%.

El miércoles 15 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 52%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 52%.
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