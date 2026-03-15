Clima en Joliet, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 16 de marzo al 20 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 16 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Joliet, Illinois, indica que el lunes 16 de marzo la temperatura rondará entre 11 y 25 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: nieve y nieve dispersa con viento.
La probabilidad de precipitación de 80%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 25 a 30 mph. La dirección será Oestenoroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: nieve y nieve dispersa con viento.
El tiempo en la noche en Joliet
- Velocidad y dirección del viento: 25 a 30 mph, Oestenoroeste
- Probabilidad de precipitación: 80%
- Pronóstico: nieve y nieve dispersa con viento
El pronóstico para los próximos días en Joliet, Illinois
El lunes 16 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 25 a 30 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: nieve y nieve dispersa con viento. Probabilidad de precipitación: 80%.
- A la noche, se espera una temperatura de 11 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 25 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: nieve dispersa con viento, luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 20%.
El martes 17 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 22 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 66%.
El miércoles 18 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 66%.
- A la noche, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.
El jueves 19 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El viernes 20 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.
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