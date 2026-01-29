Clima en Los Angeles, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 30 de enero
El National Weather Service de Estados Unidos anticipa que la temperatura rondará entre los 54 y 86 grados Fahrenheit este 30 de enero; además, cuál es el pronóstico para los próximos días
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Los Angeles, California, indica que la temperatura rondará entre 86 y 54 grados Fahrenheit. La información fue provista por el National Weather Service de Estados Unidos.
Claro, indica para esta jornada el pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos.
La probabilidad de precipitación es de 0%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Norte.
El pronóstico detallado para hoy indica: Claro.
El tiempo en la noche en California
Temperatura: 54 grados Fahrenheit.
Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Norte.
La probabilidad de precipitación es de 0.
Pronóstico: Claro
El pronóstico para los próximos días en California, Los Angeles
El jueves 30 de enero
- A la mañana, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 5 to 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: Claro. Probabilidad de precipitación: 0.
- A la noche, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: Soleado. Probabilidad de precipitación: 0.
El viernes 31 de enero
- A la mañana, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: Mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0.
- A la noche, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: Soleado. Probabilidad de precipitación: 0.
Hoy 29 de enero
- A la mañana, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: Mayormente Soleado. Probabilidad de precipitación: 0.
- A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: Mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0.
Hoy 29 de enero
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: Soleado. Probabilidad de precipitación: 0.
- A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0.
El domingo 1 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 0 to 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: Mayormente Soleado. Probabilidad de precipitación: 0.
- A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 0 to 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: Parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0.
El lunes 2 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 0 to 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: Mayormente Soleado. Probabilidad de precipitación: 0.
- A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 0 to 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: Mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0.
El martes 3 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 0 to 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: Soleado. Probabilidad de precipitación: 0.
- A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: Claro. Probabilidad de precipitación: 0.
