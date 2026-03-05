Clima en Mesa, Arizona hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 5 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
El pronóstico del tiempo para Mesa, Arizona, indica que el jueves 5 de marzo la temperatura rondará entre 53 y 79 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 2%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Sursuroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Mesa
- Velocidad y dirección del viento: 0 a 10 mph, Sursuroeste
- Probabilidad de precipitación: 2%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Mesa, Arizona
El jueves 5 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 0 mph con dirección None. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El viernes 6 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El sábado 7 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El domingo 8 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego ligera posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 16%.
- A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.
El lunes 9 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 32%.
- A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 29%.
El martes 10 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.
El miércoles 11 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
