Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 29 de enero

El pronóstico del tiempo para Miami, Florida, indica que la temperatura rondará entre 71 y 54 grados Fahrenheit. La información fue provista por el National Weather Service de Estados Unidos.

Chubascos de lluvia intermitentes luego mayormente nublado, indica para esta jornada el pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos.

La probabilidad de precipitación es de 0 %.

Se espera que la velocidad del viento sea de 15 mph. La dirección será Norte.

El pronóstico detallado para hoy indica: Chubascos ocasionales luego mayormente nublado.

El tiempo en la noche en Florida

Temperatura: 54 grados Fahrenheit.

Velocidad y dirección del viento: 15 mph, Norte.

La probabilidad de precipitación es de 0.

Pronóstico:

El pronóstico para los próximos días en Florida, Miami

Hoy 29 de enero

A la mañana, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: Chubascos ocasionales luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 0.

: 0. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 12 to 15 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: Soleado. Probabilidad de precipitación: 2.

El jueves 29 de enero

A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: Parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación : 9.

: 9. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: Chubascos dispersos. Probabilidad de precipitación: 35.

El viernes 30 de enero

A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: Chubascos dispersos. Probabilidad de precipitación : 35.

: 35. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 9 to 21 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: Chubascos dispersos. Probabilidad de precipitación: 34.

El sábado 31 de enero

A la mañana, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 21 to 25 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Probabilidad de Lluvias Leves luego Parcialmente Nublado. Probabilidad de precipitación : 22.

: 22. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 16 to 23 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Soleado. Probabilidad de precipitación: 2.

El domingo 1 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Claro. Probabilidad de precipitación : 0.

: 0. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Soleado. Probabilidad de precipitación: 0.

El lunes 2 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Mayormente despejado. Probabilidad de precipitación : 1.

: 1. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: Soleado. Probabilidad de precipitación: 1.

El martes 3 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: Parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación : 2.

: 2. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: Mayormente Soleado. Probabilidad de precipitación: 2.