Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Miami, Florida, indica que el sábado 11 de abril la temperatura rondará entre 72 y 78 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 6%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 17 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Miami



Velocidad y dirección del viento : 17 mph, Noreste

: 17 mph, Noreste Probabilidad de precipitación : 6%

: 6% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para el fin de semana en Miami, Florida

El sábado 11 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 17 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 18 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El domingo 12 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 18 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 18 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.