Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 17 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Miami, Florida, indica que el martes 17 de marzo la temperatura rondará entre 62 y 70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 39%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 12 a 15 mph. La dirección será Norte.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Miami
- Velocidad y dirección del viento: 12 a 15 mph, Norte
- Probabilidad de precipitación: 39%
- Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Miami, Florida
El martes 17 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 15 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 39%.
- A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 17 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones, luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 35%.
El miércoles 18 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 47%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 17 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 47%.
El jueves 19 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 16 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 36%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 15 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 18%.
El viernes 20 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.
El sábado 21 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El domingo 22 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.
El lunes 23 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
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