Clima en Naperville, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico para el fin de semana en Naperville, Illinois

El sábado 7 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 34%.

: 34%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 95%.

El domingo 8 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 20 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.