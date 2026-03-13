Clima en Naperville, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 14 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Naperville, Illinois, indica que el sábado 14 de marzo la temperatura rondará entre 36 y 41 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de chaparrones de nieve.
La probabilidad de precipitación de 24%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Este.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de chaparrones de nieve.
El tiempo en la noche en Naperville
- Velocidad y dirección del viento: 0 a 10 mph, Este
- Probabilidad de precipitación: 24%
- Pronóstico: probabilidad leve de chaparrones de nieve
El pronóstico para el fin de semana en Naperville, Illinois
El sábado 14 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 24%.
- A la noche, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 20 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 67%.
El domingo 15 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 20 a 25 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 93%.
- A la noche, se espera una temperatura de 18 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 30 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 95%.
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
- 1
Alerta máxima: el FBI revela el plan de Irán para atacar California con drones desde buques secretos
- 2
El Pentágono reveló que la primera semana de guerra costó más de 11.300 millones de dólares
- 3
Resultado de México vs. Italia: quién ganó el cupo de cuartos del Clásico Mundial de Béisbol en Houston
- 4
Noticias de California: “empate técnico” en la carrera para reemplazar a Newsom y alerta por altas temperaturas