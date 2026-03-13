Clima en Naperville, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Naperville, Illinois, indica que el sábado 14 de marzo la temperatura rondará entre 36 y 41 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de chaparrones de nieve.

La probabilidad de precipitación de 24%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de chaparrones de nieve.

El tiempo en la noche en Naperville



Velocidad y dirección del viento : 0 a 10 mph, Este

: 0 a 10 mph, Este Probabilidad de precipitación : 24%

: 24% Pronóstico: probabilidad leve de chaparrones de nieve

El pronóstico para el fin de semana en Naperville, Illinois

El sábado 14 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación : 24%.

: 24%. A la noche, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 20 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 67%.

El domingo 15 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 20 a 25 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación : 93%.

: 93%. A la noche, se espera una temperatura de 18 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 30 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 95%.