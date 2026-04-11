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Clima en Naperville, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de abril

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 11 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Naperville, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de abril
Clima en Naperville, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de abril Expedia

El pronóstico del tiempo para Naperville, Illinois, indica que el sábado 11 de abril la temperatura rondará entre 51 y 57 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chubascos.

La probabilidad de precipitación de 15%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Estesureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chubascos.

El tiempo en la noche en Naperville

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Estesureste
  • Probabilidad de precipitación: 15%
  • Pronóstico: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chubascos

El pronóstico para los próximos días en Naperville, Illinois

El sábado 11 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 15%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 22%.

El domingo 12 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 25 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 35%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas probables. Probabilidad de precipitación: 71%.

El lunes 13 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas probables y luego leve probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 56%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos y tormentas y luego probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 39%.

El martes 14 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 49%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas y luego chubascos y tormentas probables. Probabilidad de precipitación: 70%.

El miércoles 15 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 49%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 49%.

El jueves 16 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 42%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 36%.

El viernes 17 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 41%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 41%.
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