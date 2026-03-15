Clima en Naperville, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 16 de marzo al 20 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 16 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Naperville, Illinois, indica que el lunes 16 de marzo la temperatura rondará entre 10 y 24 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: nieve y nieve dispersa con viento.
La probabilidad de precipitación de 86%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 25 a 30 mph. La dirección será Oestenoroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: nieve y nieve dispersa con viento.
El tiempo en la noche en Naperville
- Velocidad y dirección del viento: 25 a 30 mph, Oestenoroeste
- Probabilidad de precipitación: 86%
- Pronóstico: nieve y nieve dispersa con viento
El pronóstico para los próximos días en Naperville, Illinois
El lunes 16 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 24 grados Fahrenheit, con un viento de 25 a 30 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: nieve y nieve dispersa con viento. Probabilidad de precipitación: 86%.
- A la noche, se espera una temperatura de 10 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 25 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: nieve dispersa con viento, luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 20%.
El martes 17 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 21 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 68%.
El miércoles 18 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 68%.
- A la noche, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.
El jueves 19 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El viernes 20 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.
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