Clima en New Jersey, Trenton hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana del 31 de enero al 1 de febrero

El pronóstico del tiempo para New Jersey, Trenton, indica que, durante la semana del 31 de enero al 1 de febrero, se esperan días con temperaturas de entre 20 y 8 grados Fahrenheit. La información fue provista por el National Weather Service de Estados Unidos.

Parcialmente soleado, indica para esta jornada el pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos.

La probabilidad de precipitación es de 11%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Norte.

El pronóstico detallado para hoy indica: Parcialmente Soleado.

El tiempo en la noche en New Jersey

Temperatura: 20 grados Fahrenheit.

Velocidad y dirección del viento: 0 a 5 mph, Norte.

La probabilidad de precipitación es de 11.

Pronóstico: Parcialmente Soleado

El pronóstico para el fin de semana en New Jersey, Trenton

El sábado 31 de enero

A la mañana, se espera una temperatura de 20 grados Fahrenheit, con un viento de 0 to 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: Parcialmente Soleado. Probabilidad de precipitación : 11.

: 11. A la noche, se espera una temperatura de 8 grados Fahrenheit, con un viento de 5 to 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: Chubascos de nieve ligeros. Probabilidad de precipitación: 33.

El domingo 1 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 24 grados Fahrenheit, con un viento de 10 to 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Chubascos de nieve ligeros. Probabilidad de precipitación : 33.

: 33. A la noche, se espera una temperatura de 13 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Probabilidad leve de nieve luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 24.