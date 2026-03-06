Clima en New York City, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para New York City, New York, indica que el sábado 7 de marzo la temperatura rondará entre 50 y 56 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de lluvia ligera y luego nublado.

La probabilidad de precipitación de 33%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 8 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de lluvia ligera y luego nublado.

El tiempo en la noche en New York City



El pronóstico para el fin de semana en New York City, New York

El sábado 7 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera y luego nublado. Probabilidad de precipitación : 33%.

: 33%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probable lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 73%.

El domingo 8 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probable lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 68%.

: 68%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvia ligera y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.