Clima en New York City, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para New York City, New York, indica que el sábado 11 de abril la temperatura rondará entre 46 y 60 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 7%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 15 a 18 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en New York City



Velocidad y dirección del viento : 15 a 18 mph, Noroeste

: 15 a 18 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 7%

: 7% Pronóstico: soleado

El pronóstico para el fin de semana en New York City, New York

El sábado 11 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 18 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 15 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 12 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.