Clima en New York City, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 10 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 10 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para New York City, New York, indica que el martes 10 de marzo la temperatura rondará entre 48 y 71 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en New York City
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en New York City, New York
El martes 10 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.
El miércoles 11 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 25%.
- A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 14 a 17 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones probables. Probabilidad de precipitación: 58%.
El jueves 12 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 21 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: lluvia débil probable. Probabilidad de precipitación: 55%.
- A la noche, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 20 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia débil y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 33%.
El viernes 13 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 20 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
- A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 18 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia débil. Probabilidad de precipitación: 29%.
El sábado 14 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 14 a 17 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
- A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego leve probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 15%.
El domingo 15 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 17 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 22%.
- A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 18 a 22 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: lluvia débil probable. Probabilidad de precipitación: 65%.
El lunes 16 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 17 a 21 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: lluvia débil probable. Probabilidad de precipitación: 65%.
- A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 17 a 21 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: lluvia débil probable. Probabilidad de precipitación: 65%.
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
- 1
Matteo Renzi: “La antipatía hacia Trump no me impide querer liberar a las mujeres iraníes”
- 2
Resultado de Nicaragua vs. Israel: quién ganó el partido del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en Miami
- 3
Resultado de República Dominicana vs. Países Bajos: cómo quedó el partido del Clásico Mundial de Béisbol en Miami
- 4
Colombia vs. Panamá, hoy: hora y cómo ver en vivo el Clásico Mundial de Béisbol en EE.UU.