Clima en New York City, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de abril

El pronóstico del tiempo para New York City, New York, indica que el sábado 11 de abril la temperatura rondará entre 44 y 60 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 15 a 21 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en New York City



Velocidad y dirección del viento : 15 a 21 mph, Noroeste

: 15 a 21 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en New York City, New York

El sábado 11 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 21 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 16 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 12 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El lunes 13 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 16 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 13%.

: 13%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 16 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 18%.

El martes 14 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 24%.

El miércoles 15 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos seguida de parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 21%.

El jueves 16 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado seguido de ligera probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 16%.

El viernes 17 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos seguida de mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 16%.

: 16%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos seguida de mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 16%.