Clima en New York City, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de abril
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 11 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para New York City, New York, indica que el sábado 11 de abril la temperatura rondará entre 44 y 60 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 15 a 21 mph. La dirección será Noroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en New York City
- Velocidad y dirección del viento: 15 a 21 mph, Noroeste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en New York City, New York
El sábado 11 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 21 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 16 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El domingo 12 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.
El lunes 13 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 16 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.
- A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 16 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 18%.
El martes 14 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
- A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 24%.
El miércoles 15 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos seguida de parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 20%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 21%.
El jueves 16 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
- A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado seguido de ligera probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 16%.
El viernes 17 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos seguida de mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 16%.
- A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos seguida de mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 16%.
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