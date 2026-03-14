Clima en New York City, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de marzo

El pronóstico del tiempo para New York City, New York, indica que el sábado 14 de marzo la temperatura rondará entre 39 y 50 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 21 a 24 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en New York City



Velocidad y dirección del viento : 21 a 24 mph, Oeste

: 21 a 24 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en New York City, New York

El sábado 14 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 21 a 24 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 20 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 15 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 16 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 21 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 90%.

El lunes 16 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 21 a 25 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación : 95%.

: 95%. A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 20 a 25 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 93%.

El martes 17 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 21 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 39%.

: 39%. A la noche, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 20 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El miércoles 18 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El jueves 19 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.

El viernes 20 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego leve probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego leve probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 15%.