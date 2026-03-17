Clima en New York City, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de marzo

El pronóstico del tiempo para New York City, New York, indica que el martes 17 de marzo la temperatura rondará entre 29 y 42 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 18 a 24 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en New York City



Velocidad y dirección del viento : 18 a 24 mph, Oeste

: 18 a 24 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en New York City, New York

El martes 17 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 18 a 24 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 18 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El miércoles 18 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El jueves 19 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado, luego probabilidad leve de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 19%.

El viernes 20 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 19%.

: 19%. A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 49%.

El sábado 21 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 49%.

: 49%. A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 33%.

El domingo 22 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 16 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 31%.

: 31%. A la noche, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera, luego probabilidad leve de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 25%.

El lunes 23 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 16 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvia y nieve, luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 21%.

: 21%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 16 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvia y nieve, luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 21%.