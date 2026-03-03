Clima en New York City, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 3 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 3 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
El pronóstico del tiempo para New York City, New York, indica que hoy 3 de marzo la temperatura rondará entre 38 y 41 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: lluvia ligera.
La probabilidad de precipitación de 96%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 8 mph. La dirección será Este.
El pronóstico detallado para hoy indica: lluvia ligera.
El tiempo en la noche en New York City
- Velocidad y dirección del viento: 8 mph, Este
- Probabilidad de precipitación: 96%
- Pronóstico: lluvia ligera
El pronóstico para los próximos días en New York City, New York
Hoy 3 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 96%.
- A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 95%.
El miércoles 4 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: lluvia ligera luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 79%.
- A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvia. Probabilidad de precipitación: 52%.
El jueves 5 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvia. Probabilidad de precipitación: 52%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvia. Probabilidad de precipitación: 52%.
El viernes 6 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 76%.
- A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente nublado luego probabilidad leve de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 18%.
El sábado 7 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvia ligera luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 18%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvia. Probabilidad de precipitación: 50%.
El domingo 8 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvia. Probabilidad de precipitación: 48%.
- A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvia. Probabilidad de precipitación: 37%.
El lunes 9 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvia. Probabilidad de precipitación: 31%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvia. Probabilidad de precipitación: 31%.
