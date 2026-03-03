Clima en New York City, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 3 de marzo

El pronóstico del tiempo para New York City, New York, indica que hoy 3 de marzo la temperatura rondará entre 38 y 41 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: lluvia ligera.

La probabilidad de precipitación de 96%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 8 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: lluvia ligera.

El tiempo en la noche en New York City



Velocidad y dirección del viento : 8 mph, Este

: 8 mph, Este Probabilidad de precipitación : 96%

: 96% Pronóstico: lluvia ligera

El pronóstico para los próximos días en New York City, New York

Hoy 3 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 96%.

: 96%. A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 95%.

El miércoles 4 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: lluvia ligera luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 79%.

: 79%. A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvia. Probabilidad de precipitación: 52%.

El jueves 5 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvia. Probabilidad de precipitación : 52%.

: 52%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvia. Probabilidad de precipitación: 52%.

El viernes 6 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 76%.

: 76%. A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente nublado luego probabilidad leve de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 18%.

El sábado 7 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvia ligera luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 18%.

: 18%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvia. Probabilidad de precipitación: 50%.

El domingo 8 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvia. Probabilidad de precipitación : 48%.

: 48%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvia. Probabilidad de precipitación: 37%.

El lunes 9 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvia. Probabilidad de precipitación : 31%.

: 31%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvia. Probabilidad de precipitación: 31%.