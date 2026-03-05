Clima en New York City, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 5 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
LA NACION
El pronóstico del tiempo para New York City, New York, indica que el jueves 5 de marzo la temperatura rondará entre 38 y 43 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: lluvia.
La probabilidad de precipitación de 92%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 10 mph. La dirección será Noreste.
El pronóstico detallado para hoy indica: lluvia.
El tiempo en la noche en New York City
- Velocidad y dirección del viento: 2 a 10 mph, Noreste
- Probabilidad de precipitación: 92%
- Pronóstico: lluvia
El pronóstico para los próximos días en New York City, New York
El jueves 5 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación: 92%.
- A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación: 98%.
El viernes 6 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: llovizna. Probabilidad de precipitación: 98%.
- A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de aguaceros. Probabilidad de precipitación: 29%.
El sábado 7 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de aguaceros luego nublado. Probabilidad de precipitación: 29%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: aguaceros y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 63%.
El domingo 8 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de aguaceros. Probabilidad de precipitación: 34%.
- A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.
El lunes 9 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
- A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.
El martes 10 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de llovizna. Probabilidad de precipitación: 29%.
El miércoles 11 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 17 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de llovizna. Probabilidad de precipitación: 32%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 17 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de llovizna. Probabilidad de precipitación: 32%.
