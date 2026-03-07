Clima en New York City, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 7 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 7 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para New York City, New York, indica que el sábado 7 de marzo la temperatura rondará entre 50 y 54 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de llovizna, luego nublado.
La probabilidad de precipitación de 33%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 9 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de llovizna, luego nublado.
El tiempo en la noche en New York City
- Velocidad y dirección del viento: 3 a 9 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 33%
- Pronóstico: probabilidad de llovizna, luego nublado
El pronóstico para los próximos días en New York City, New York
El sábado 7 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de llovizna, luego nublado. Probabilidad de precipitación: 33%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 60%.
El domingo 8 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 60%.
- A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.
El lunes 9 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.
El martes 10 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
- A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado, luego probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 32%.
El miércoles 11 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 51%.
- A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 16 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probable lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 59%.
El jueves 12 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 16 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 52%.
- A la noche, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 15 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 24%.
El viernes 13 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 20%.
- A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 20%.
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
- 1
El plan de Gavin Newsom para empoderar a familias migrantes: anuncia un fondo millonario en California contra las deportaciones
- 2
Ganó Ron DeSantis: una nueva medida en Florida afecta a trabajadores migrantes hasta enero de 2027
- 3
Markwayne Mullin, el exluchador de MMA nominado por Trump para reemplazar a Noem en el DHS
- 4
Buenas noticias en California: Gavin Newsom anuncia un plan de alivio hipotecario de hasta US$100.000 en Los Ángeles