Clima en New York City, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de abril
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 9 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para New York City, New York, indica que el jueves 9 de abril la temperatura rondará entre 42 y 51 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: heladas dispersas y luego mayormente soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 13 mph. La dirección será Sureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: heladas dispersas y luego mayormente soleado.
El tiempo en la noche en New York City
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 13 mph, Sureste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: heladas dispersas y luego mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en New York City, New York
El jueves 9 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: heladas dispersas y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El viernes 10 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego ligera probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 17%.
El sábado 11 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y luego soleado. Probabilidad de precipitación: 17%.
- A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El domingo 12 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.
El lunes 13 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.
- A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.
El martes 14 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
- A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 18%.
El miércoles 15 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego ligera probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 16%.
- A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego ligera probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 16%.
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