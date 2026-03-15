Clima en New York City, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 16 de marzo al 20 de marzo

El pronóstico del tiempo para New York City, New York, indica que el lunes 16 de marzo la temperatura rondará entre 36 y 61 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 97%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 20 a 28 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en New York City



Velocidad y dirección del viento : 20 a 28 mph, Sureste

: 20 a 28 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 97%

: 97% Pronóstico: chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en New York City, New York

El lunes 16 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 20 a 28 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 97%.

: 97%. A la noche, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 25 a 30 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas, luego probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 96%.

El martes 17 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 21 a 25 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve, luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 44%.

: 44%. A la noche, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 21 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El miércoles 18 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El jueves 19 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El viernes 20 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 14%.

: 14%. A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado, luego probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 27%.