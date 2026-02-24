Clima en New York City, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 24 de febrero al 2 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 24 de febrero; además, cuál es el panorama para los próximos días
El pronóstico del tiempo para New York City, New York, indica que hoy 24 de febrero la temperatura rondará entre 25 y 31 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parches de viento con nieve luego mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 2%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 16 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: parches de viento con nieve luego mayormente soleado.
El tiempo en la noche en New York City
- Velocidad y dirección del viento: 10 a 16 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 2%
- Pronóstico: parches de viento con nieve luego mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en New York City, New York
Hoy 24 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 16 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parches de viento con nieve luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado luego probables chispas de nieve. Probabilidad de precipitación: 58%.
El miércoles 25 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probable nieve ligera luego probable lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 58%.
- A la noche, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.
El jueves 26 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 54%.
- A la noche, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probable lluvia ligera luego probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 67%.
El viernes 27 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 42%.
- A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.
El sábado 28 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.
El domingo 1 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
- A la noche, se espera una temperatura de 27 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado luego ligera probabilidad de nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 18%.
El lunes 2 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probable nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 39%.
- A la noche, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probable nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 39%.
