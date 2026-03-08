Clima en New York City, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 9 de marzo al 13 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 9 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
LA NACION
El pronóstico del tiempo para New York City, New York, indica que el lunes 9 de marzo la temperatura rondará entre 46 y 63 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 2%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 13 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en New York City
- Velocidad y dirección del viento: 6 a 13 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 2%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en New York City, New York
El lunes 9 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El martes 10 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.
El miércoles 11 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 21%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 21 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 40%.
El jueves 12 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 23 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 60%.
- A la noche, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 22 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 48%.
El viernes 13 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 17 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
- A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 18 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 30%.
