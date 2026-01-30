Clima en New York, New York City hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana del 31 de enero al 31 de enero

El pronóstico del tiempo para New York, New York City, indica que, durante la semana del 31 de enero al 31 de enero, se esperan días con temperaturas de entre 20 y 11 grados Fahrenheit. La información fue provista por el National Weather Service de Estados Unidos.

Parcialmente soleado, indica para esta jornada el pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos.

La probabilidad de precipitación es de 4%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 8 a 12 mph. La dirección será Norte.

El pronóstico detallado para hoy indica: Parcialmente Soleado.

El tiempo en la noche en New York

Temperatura: 20 grados Fahrenheit.

Velocidad y dirección del viento: 8 a 12 mph, Norte.

La probabilidad de precipitación es de 4.

Pronóstico: Parcialmente Soleado

El pronóstico para el fin de semana en New York, New York City

El sábado 31 de enero

A la mañana, se espera una temperatura de 20 grados Fahrenheit, con un viento de 8 to 12 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: Parcialmente Soleado. Probabilidad de precipitación : 4.

: 4. A la noche, se espera una temperatura de 11 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: Mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0.

El sábado 31 de enero

A la mañana, se espera una temperatura de 13 grados Fahrenheit, con un viento de 13 to 26 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: Mayormente Nublado luego Leve Probabilidad de Leve Nevada. Probabilidad de precipitación : 22.

: 22. A la noche, se espera una temperatura de 24 grados Fahrenheit, con un viento de 18 to 23 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: Chubascos de nieve ligeros. Probabilidad de precipitación: 33.