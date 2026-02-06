Clima en New York, Rochester hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana del 8 de febrero al 9 de febrero

El pronóstico del tiempo para New York, Rochester, indica que, durante la semana del 8 de febrero al 9 de febrero, se esperan días con temperaturas de entre 7 y 19 grados Fahrenheit. La información fue provista por el National Weather Service de Estados Unidos.

El cielo estará probabilidad ligera de aguaceros de nieve para esta jornada, sin probabilidad de precipitaciones , según el pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad ligera de aguaceros de nieve.

Temperatura: 19 grados Fahrenheit.

Velocidad y dirección del viento: 7 mph, Oeste.

La probabilidad de precipitación es de 23%.

Pronóstico: probabilidad ligera de aguaceros de nieve

El domingo 8 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 7 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad ligera de aguaceros de nieve. Probabilidad de precipitación : 23%.

: 23%. A la noche, se espera una temperatura de 19 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El lunes 9 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 4 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 27 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.