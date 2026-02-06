Clima en New York, Rochester hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana del 8 de febrero al 9 de febrero
El National Weather Service de Estados Unidos anticipa que la temperatura rondará entre los 7 y 19 grados Fahrenheit este 8 de febrero; además, cuál es el pronóstico para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para New York, Rochester, indica que, durante la semana del 8 de febrero al 9 de febrero, se esperan días con temperaturas de entre 7 y 19 grados Fahrenheit. La información fue provista por el National Weather Service de Estados Unidos.
El cielo estará probabilidad ligera de aguaceros de nieve para esta jornada, sin probabilidad de precipitaciones , según el pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos.
Se espera que la velocidad del viento sea de 7 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad ligera de aguaceros de nieve.
Temperatura: 19 grados Fahrenheit.
Velocidad y dirección del viento: 7 mph, Oeste.
La probabilidad de precipitación es de 23%.
Pronóstico: probabilidad ligera de aguaceros de nieve
El domingo 8 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 7 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad ligera de aguaceros de nieve. Probabilidad de precipitación: 23%.
- A la noche, se espera una temperatura de 19 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.
El lunes 9 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 4 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.
- A la noche, se espera una temperatura de 27 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.
- 1
Alerta en California, hoy: calles cerradas por agentes federales y desvíos por operativo del Super Bowl LX
- 2
Regresa la nieve a Nueva York: cuántas pulgadas se esperan para los próximos días durante el frente frío ártico
- 3
Fueron bajistas de Spinetta y Fito Páez, se instalaron en Miami y hasta Shakira confía en su escuela: “Queremos llegar a miles”
- 4
Cuánta nieve se espera que caiga este fin de semana en Nueva York y Nueva Jersey: ¿vuelve la ola de frío polar?