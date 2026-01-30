Clima en New York, Syracuse hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana del 1 de febrero al 2 de febrero

El pronóstico del tiempo para New York, Syracuse, indica que, durante la semana del 1 de febrero al 2 de febrero, se esperan días con temperaturas de entre 15 y 5 grados Fahrenheit. La información fue provista por el National Weather Service de Estados Unidos.

Parcialmente soleado, indica para esta jornada el pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos.

La probabilidad de precipitación es de 5%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 9 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: Parcialmente Soleado.

El tiempo en la noche en New York

Temperatura: 15 grados Fahrenheit.

Velocidad y dirección del viento: 1 a 9 mph, Noroeste.

La probabilidad de precipitación es de 5.

Pronóstico: Parcialmente Soleado

El pronóstico para el fin de semana en New York, Syracuse

El domingo 1 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 15 grados Fahrenheit, con un viento de 1 to 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Parcialmente Soleado. Probabilidad de precipitación : 5.

: 5. A la noche, se espera una temperatura de 5 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: Parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5.

El lunes 2 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 3 to 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: Parcialmente Soleado. Probabilidad de precipitación : 2.

: 2. A la noche, se espera una temperatura de -1 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: Chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación: 61.