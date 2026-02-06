Clima en New York, Syracuse hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana del 8 de febrero al 9 de febrero

El pronóstico del tiempo para New York, Syracuse, indica que, durante la semana del 8 de febrero al 9 de febrero, se esperan días con temperaturas de entre -1 y 17 grados Fahrenheit. La información fue provista por el National Weather Service de Estados Unidos.

El cielo estará leve probabilidad de chubascos de nieve luego mayormente nublado para esta jornada, sin probabilidad de precipitaciones , según el pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos.

La probabilidad de precipitación es de %.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: leve probabilidad de chubascos de nieve luego mayormente nublado.

Temperatura: 17 grados Fahrenheit.

Velocidad y dirección del viento: 5 mph, Oeste.

La probabilidad de precipitación es de 18%.

Pronóstico: leve probabilidad de chubascos de nieve luego mayormente nublado

El domingo 8 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de -1 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos de nieve luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 18%.

: 18%. A la noche, se espera una temperatura de 17 grados Fahrenheit, con un viento de 2 to 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El lunes 9 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 1 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.