Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 7 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
El pronóstico del tiempo para Newark, New Jersey, indica que el sábado 7 de marzo la temperatura rondará entre 47 y 54 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de lluvia ligera y luego nublado.
La probabilidad de precipitación de 34%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 7 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de lluvia ligera y luego nublado.
El tiempo en la noche en Newark
- Velocidad y dirección del viento: 2 a 7 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 34%
- Pronóstico: probabilidad de lluvia ligera y luego nublado
El pronóstico para el fin de semana en Newark, New Jersey
El sábado 7 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera y luego nublado. Probabilidad de precipitación: 34%.
- A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probable lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 73%.
El domingo 8 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probable lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 63%.
- A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.
