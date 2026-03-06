LA NACION

Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 7 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Newark, New Jersey, indica que el sábado 7 de marzo la temperatura rondará entre 47 y 54 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de lluvia ligera y luego nublado.

La probabilidad de precipitación de 34%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 7 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de lluvia ligera y luego nublado.

El tiempo en la noche en Newark

  • Velocidad y dirección del viento: 2 a 7 mph, Sur
  • Probabilidad de precipitación: 34%
  • Pronóstico: probabilidad de lluvia ligera y luego nublado

El pronóstico para el fin de semana en Newark, New Jersey

El sábado 7 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera y luego nublado. Probabilidad de precipitación: 34%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probable lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 73%.

El domingo 8 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probable lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 63%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
  1. La diferencia de votos que podría definir el panorama de las elecciones de Texas en noviembre 2026
    1

    Abbott vs. Hinojosa: la diferencia de votos que podría definir el panorama de las elecciones de Texas en noviembre 2026

  2. Gavin Newsom anuncia un plan de alivio hipotecario de hasta US$100.000 en Los Ángeles
    2

    Buenas noticias en California: Gavin Newsom anuncia un plan de alivio hipotecario de hasta US$100.000 en Los Ángeles

  3. Este 4 de marzo abren las solicitudes del Uscis para tramitar la visa de trabajo en EE.UU.
    3

    Buenas noticias para inmigrantes: este 4 de marzo abren las solicitudes del Uscis para tramitar la visa de trabajo en EE.UU.

  4. La advertencia de EE.UU. y su pedido de no viajar a 14 países, incluidos Irán, Irak e Israel
    4

    La advertencia de EE.UU. y su pedido de no viajar a 14 países: uno por uno, la lista con alertas roja, naranja y amarilla