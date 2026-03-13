LA NACION

Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 14 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días

El pronóstico del tiempo para Newark, New Jersey, indica que el sábado 14 de marzo la temperatura rondará entre 35 y 52 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 18 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Newark

  • Velocidad y dirección del viento: 18 mph, Oeste
  • Probabilidad de precipitación: 1%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para el fin de semana en Newark, New Jersey

El sábado 14 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 18 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El domingo 15 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 90%.
