Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 10 de marzo

El pronóstico del tiempo para Newark, New Jersey, indica que el martes 10 de marzo la temperatura rondará entre 47 y 76 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 8 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

Velocidad y dirección del viento : 2 a 8 mph, Suroeste

Probabilidad de precipitación : 0%

Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Newark, New Jersey

El martes 10 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 11%.

El miércoles 11 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 28%.

: 28%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones probables. Probabilidad de precipitación: 61%.

El jueves 12 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 17 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: lluvia débil probable. Probabilidad de precipitación: 55%.

: 55%. A la noche, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 30%.

El viernes 13 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.

: 11%. A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia débil. Probabilidad de precipitación: 29%.

El sábado 14 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.

: 12%. A la noche, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego leve probabilidad de nieve débil. Probabilidad de precipitación: 16%.

El domingo 15 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de nieve débil. Probabilidad de precipitación: 23%.

: 23%. A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: lluvia débil probable. Probabilidad de precipitación: 65%.

El lunes 16 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: lluvia débil probable. Probabilidad de precipitación: 65%.

: 65%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: lluvia débil probable. Probabilidad de precipitación: 65%.