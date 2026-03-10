Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 10 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 10 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
El pronóstico del tiempo para Newark, New Jersey, indica que el martes 10 de marzo la temperatura rondará entre 47 y 76 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 8 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Newark
- Velocidad y dirección del viento: 2 a 8 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Newark, New Jersey
El martes 10 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 11%.
El miércoles 11 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 28%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones probables. Probabilidad de precipitación: 61%.
El jueves 12 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 17 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: lluvia débil probable. Probabilidad de precipitación: 55%.
- A la noche, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 30%.
El viernes 13 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.
- A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia débil. Probabilidad de precipitación: 29%.
El sábado 14 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
- A la noche, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego leve probabilidad de nieve débil. Probabilidad de precipitación: 16%.
El domingo 15 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de nieve débil. Probabilidad de precipitación: 23%.
- A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: lluvia débil probable. Probabilidad de precipitación: 65%.
El lunes 16 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: lluvia débil probable. Probabilidad de precipitación: 65%.
- A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: lluvia débil probable. Probabilidad de precipitación: 65%.
