Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de marzo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 11 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días

El pronóstico del tiempo para Newark, New Jersey, indica que el miércoles 11 de marzo la temperatura rondará entre 53 y 72 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: ligera posibilidad de lluvia débil, luego posibilidad de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 37%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 12 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: ligera posibilidad de lluvia débil, luego posibilidad de chaparrones.

El tiempo en la noche en Newark

  • Velocidad y dirección del viento: 2 a 12 mph, Sureste
  • Probabilidad de precipitación: 37%
  • Pronóstico: ligera posibilidad de lluvia débil, luego posibilidad de chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Newark, New Jersey

El miércoles 11 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: ligera posibilidad de lluvia débil, luego posibilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 37%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: posibilidad de lluvia débil. Probabilidad de precipitación: 51%.

El jueves 12 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 16 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probable lluvia débil, luego posibilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 60%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: posibilidad de lluvia y nieve, luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 30%.

El viernes 13 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 16 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: ligera posibilidad de lluvia débil. Probabilidad de precipitación: 23%.

El sábado 14 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El domingo 15 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: ligera posibilidad de lluvia débil. Probabilidad de precipitación: 20%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: lluvia débil. Probabilidad de precipitación: 82%.

El lunes 16 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 17 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: lluvia débil. Probabilidad de precipitación: 82%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: posibilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 55%.

El martes 17 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: posibilidad de lluvia y nieve, luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 25%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: posibilidad de lluvia y nieve, luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 25%.
